Sosyal medya Bahçeli'nin bu sözlerini konuşuyor: Ölürsem, gazi kalırsam...

Twitter kullanıcıları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 gün önce sarf ettiği 'Unutulmasın ki, “Ölürsem şehit kalırsam gaziyim” diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir.' sözlerini paylaştı.

İşte Bahçeli'nin ilecik’in Söğüt ilçesinde bu sene 738’incisi düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı o konuşmadan dikkat çeken o ayrıntı:

"Bizim önümüzü kesmek için kimler plan yapıyorsa bilsinler ki 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyen bir millete karşı yerle yeksan olmaktan başka kurtuluşları da bulunmayacaktır. Varlığımızın bedelini asırlar içinde pek çok defa ödedik, gerekirse tekrar ödemeye hazır olduğumuzu, bunu da seve seve yapacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır."



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