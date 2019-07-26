Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Eylem yaptırmayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 27 Temmuz'da İstanbul Fatih'te eylem yapmaya hazırlanan Suriyeliler hakkında konuştu. Ben bu tür iddiaların belli merkezler tarafından çıkarıldığını savunan Soylu, herhangi bir eyleme izin vermeyeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde gündemde ilk sıralara yükselen Suriyeli sığınmacılar konusunda Aydınlık'tan İsmet Özçelik'e açıklamalarda bulundu.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak bütün taraflarla görüşmeler yaptıklarını, Arap basını ile de temas içinde olduklarını ifade etti. Suriyeli sığınmacılara mevcut durumun bu şekilde devamının mümkün olmadığını net bir şekilde anlattıklarını vurgulayan Soylu şöyle dedi:

"Şu andaki durumun sürdürülmesi kesinlikle mümkün değil. Türkiye'nin her yerinde Suriyeli sığınmacıları, onların ileri gelenlerini uyarıyoruz. Halkta tepki büyüyor. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle önlem almak zorundayız."

"BU KONUDA KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK"

Sorunun sadece Suriyeli sığınmacılar olmadığını, diğer ülkelerden gelen sığınmacıların da benzer sorunlara yol açtığını kaydeden Soylu, "Bu sorunu ortalığı kırıp dökmeden çözmek için çalışıyoruz. Şu anda süreç devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar da diğer sığınmacılar da kurallara uyacaklar. Hangi il için izin verilmişse orada kalacaklar. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. Kurallara uymayanlar hakkında da yasaların gerektirdiği cezalar anında uygulamaya girecek" diye konuştu.

Soylu, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verilmesi ile ilgili olarak da bu konuda geri adım atılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Bu konuda 100 civarında ekip oluşturulduğunu hatırlatan Soylu ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi. İstanbul'da geçici koruma kapsamında toplam 547 bin Suriyeli bulunduğunu, bunlarla ilgili bir sorun bulunmadığını ifade eden Soylu, ancak çeşitli nedenlerle sayının arttığını, bu durumun da İstanbulluları rahatsız ettiğini belirtti.

Suriyeliler vazgeçmiyor ! İstanbul'da eylem yapacaklar

"EYLEM YAPTIRMAYIZ"

Soylu, Suriyelilerin "20 Ağustos'a kadar İstanbul'u terk edin" kararına karşı eylem yapacağı iddialarına karşı da şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi düzenini korumak zorundadır. Zor günlerinde kendilerini ağırladığımız bu insanlar kışkırtmalara karşı dikkatli olmalılar. Ben bu tür iddiaların belli merkezler tarafından çıkarıldığını sanıyorum. Kimseye eylem meylem yaptırmayız. Biz düzenimizi korumak zorundayız. Bu konunun tartışılmasını bile anlamsız buluyorum."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" şiarıyla eylem yapma kararı aldı. Suriyeliler, 27 Temmuz'da Fatih'te protesto eylemi gerçekleştirecek.

Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut da Valiliğin kararını eleştirerek "1 ay içinde bir insan nasıl düzenini bırakıp başka bir ile gidebilir. Bu vatandaş başka ile gitmeli mi? Tabiki gitmeli. Süreç 6 ay veya daha fazla olsaydı daha rahat olurdu." demişti.