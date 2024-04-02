''Süleyman Soylu, kadın hakime 'beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız dedi''

CHP'li Gökhan Günaydın, oy farkının az olduğu Gaziosmanpaşa'da ilçe seçim kuruluna gelen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun odasına gittiği hakime, "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız" dediğini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Tele 1 canlı yayına katıldı.

31 Mart gecesi oy farkının az olduğu İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yaptığı "Gece 04:00, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu.. Ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz!" paylaşımı sorulan Günaydın, "Bu fotoğraf o kadar anlamlı ki, İstanbul'da 39 ilçe var, milletvekillerimizin tamamını, milletvekili olmayan Parti Meclisi üyelerimizi ilçelerin tamamına dağıttık ama yetmedi. Geçmişte milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var, en son kurultayda birisi 'A'yı, birisi 'B'yi desteklemiş, hepsine ayrı ayrı telefon ettim beni reddeden bir kişi olmadı" dedi.

1000 oy farkla CHP'nin önde olduğunu belirten Günaydın, şunları söyledi:

"Gaziosmanpaşa'da kim vardı, Namık Tan. Bizim Washington Büyükelçimizdi. Namık Bey'e dedim ki, 'Gaziosmanpaşa'ya gider misiniz', 'Ne demek, memnuniyetle giderim' dedi. Biz niye oraya gitme ihtiyacı duyduk? Sabah saat 04.00, 1000 oy farkla Gaziosmanpaşa'yı aldık, AK Parti itiraz ediyor, sandıklar yeniden sayılıyor. Burada gördüğünüz torbalar, bazıları hala geliyor salona, bazıları ise yeniden sayım için ayrılıyor. Hem buralara nezaret etmeliyiz hem de o torbalara kirli ellerin uzanıp da oyları değiştirmesine engel olmalıyız. Biz bunların tamamının ıslak imzalı tutanaklarını almışız, tamamını taramışız, dijital ortama aktarmışız. Artık orada hiç kimse üç kağıtçılık yapamaz. Geriye bir tek şey kalıyor. İtirazla o torbaların içindeki oyları değiştirirlerse, itirazla yapılan tutanaklarda bu sonuçlar değiştirilebilir. O halde benim bunu engellemem lazım."

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na geldiğini ve kuruldaki hakimle görüştüğünü belirten Günaydın, "Üstelik de oraya sabık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bizden 1 saat evvel gitmiş. Biraz önce araçsallaştırılmış yargıyı, hakimi ve savcıyı eleştirdim ya, orada da bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Kendisini tanımam. Bir kadın hakim. Odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim, 'Buyrun' diyor. Hakime diyor ki, 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' Kadın hakim de diyor ki, 'Çünkü ben hakimim'. Kutlamaya gitsem yanlış anlaşılacak diye kutlamadım. Hakimin yaptığı çok önemli bir şey. Hala Cumhuriyet'in böyle hakimleri var" dedi.

Soylu'nun seçim kurulunda olduğunu öğrendikten sonra Gaziosmanpaşa'ya gittiklerini ifade eden Gökhan Günaydın, "Biz il başkanlığındaydık, onu duyunca il başkanı Özgür Çelik'le hemen Gaziosmanpaşa'ya gidelim dedik. Oradaki baskıyı görünce milletvekilimiz Ali Gökçek, Pendik'teydi. 'Rica ediyorum Gaziosmanpaşa'ya geçin' dedim. Biz oraya ulaştığımızda 3 milletvekilimiz kapı gibi orada duruyordu. Onların yanına 2 milletvekili ve 1 il başkanı daha geldi, hadi çalsınlar bakalım" diye konuştu.