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Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı

Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
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Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Uzun dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan mevcut AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; geçirdiği rahatsızlık sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyine pıhtı atma şüphesiyle yoğun bakım ünitesine alınan Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kendinde olduğu öğrenildi.

Önceki dönem bakan Yıldız’ın önlem amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’nde müşahade de tutulduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler taner yıldız kayseri
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