Tanju Özcan yine disipline sevk edildi

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen ve geçtiğimiz günlerde partisine geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik partiden istifa sesleri yükselmeye devam ediyor. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştirenlerin başında Tanju Özcan geliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı Masa kuracağım” sözlerine Tanju Özcan “Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16'lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sık sık yaptığı çıkışlarla Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Özcan, İmamoğlu'na da genel başkanlığa aday olması için çağrı yapmıştı. Özcan seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Sn Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür ederiz. Kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır! Sn İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta" ifadelerini kullanmıştı.