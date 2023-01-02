Tarih verildi: Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi söyledi.

Seçime az bir zaman kala, Türkiye gündeminin en önemli maddesi aday tartışmaları oluyor. İYİ Parti'den de, 6 muhalefet partisinin oluşturduğu 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' vaadiyle seçmene gitmeye hazırlanan altılı masanın aday açıklama tarihine dair bilgi geldi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ocak ayı içerisinde açıklanacağını beklediğini söyleyerek "Seçim tarihini bilemiyoruz henüz. Ancak adaylık açıklaması ocak ayında gelecektir. Ocak ayında açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kavuncu, Karar TV’de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı seçimi ve adaylık tartışmaları üzerine konuşan Kavuncu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ocak ayı içerisinde açıklanmasını beklediğini kaydetti.

İMAMOĞLU DAVASI: FATURASI SANDIKTA ÖDETİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı ve İBB’ye yönelik ‘terör’ soruşturmasına ilişkin konuşan Kavuncu, şunları söyledi:

Mesele artık İmamoğlu davası ve kendisi de değil artık. Mesele bir kere o sandığa elini uzatanlara tepki ve onun akabinde o iradeyi yok etme çabası. Buna bizim en yüksek tonda ses çıkartmamız gerekiyor. Gerekirse de sokakta, demokratik yollarla hukuk çerçevesinde. Sandıkta bunun faturası ödetilecek, eminim. Bu akşam Saraçhane'ye gidecek bizim gençlik teşkilatımız, orada nöbet tutuluyor. Mahkeme süreçleri hızlandırıldı. Davalar yetmedi terörle alakalı bir konu gündeme getiriliyor. Bu da yetmedi. Fatih Sultan Mehmet'in portresinin getirilmesinden dolayı devlet bütçesi zarara uğratıldı diye ihtimallerden bahsediliyor.



SİNAN ATEŞ CİNAYETİ: BENDE BU SORUNUN CEVABI YOK

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e ilişkin de konuşan Kavuncu, "Düşünüyorum ki bir organizasyondasınız, Karar gazetesi olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur ne olursa olsun. Hatasıyla günahıyla bilemiyorsunuz tabii ne olmuş? Öldürülüyorsunuz arkanızda iki tane yetim çocuklar bırakıyorsunuz. Kurum olarak ya bir taziyeye gider ya da cenazeye gidersiniz. Çünkü birlikte emek vermişsiniz. Ne olursa olsun! Nasıl bir hadise insanı, zamanında beraber çay içtiği, aynı kaseden çorba içtiği arkadaşına 'Allah rahmet eylesin' demekten alıkoyar. Bu hangi duygudur? Ben de bu sorunun cevabı yok" dedi.