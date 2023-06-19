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Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti

Taylan Yıldız İYİ Parti'den istifa etti
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İYİ Parti kurucularından ve İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, partiden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, kurucusu olduğu partiden istifa ettiğini duyurdu. 

Sosyal medya hesbaından video paylaşan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" 

Etiketler Taylan Yıldız iyi parti istifa
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