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TBMM 23 Nisan özel oturumuna damga vuran anlar

TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Meclis Başkanlığı devrinde çocukların ret oyu kullanması gülüşmelere neden oldu. TBMM Başkanı Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dönerek ''Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var'' diyerek espri yaptı.

TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi. Meclis'e gelen çocuklar kendi aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un koltuğuna oturmak için oylama yaptı. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu. Şentop, ön sıralarda oturan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e dönerek "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" dedi. O anlar oturumdakileri kahkahaya boğdu.

TBMM'nin açılışının 102'nci yılında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanıyor. Devlet erkanı da TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir'e gidip çelenk bıraktı. 1. Meclis'teki törenlerin ardından ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu. Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu. Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan ret oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.

Etiketler meclis mustafa şentop muhalefet
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