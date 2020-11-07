TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya ''gözaltı'' tepkisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yer alan Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini gezdi. Ziyarette Şentop'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sergi küratörü Ömer Faruk Şerfioğlu eşlik etti.

Zeytinburnu Belediyesi'nin şeref defterini imzalayan TBMM Başkanı Şentop sergi ile ilgili açıklamada bulundu. Zeytinburnu Belediyesi'ne kültür sanat faaliyetleri ilgili teşekkür etti. Sergiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İŞ İYİCE ÇIĞIRINDAN ÇIKMIŞ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Sergi gezisi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da Hz. Muhammed'de hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevap üzerine, Fransız polisi tarafından gözaltına alınan 4 çocuk ile ilgili konuştu. Şentop, "Fransa'da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. İslam dünyasını, İslam coğrafyasında yaşayan herkesi bütün Müslümanları endişe ile takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var. Daha önce İslam dininin Peygamberi, peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti kapsamında yayınlanmasına dair başta Cumhurbaşkanı Macron'un ve Fransız siyasetçilerin bunları destekleyen açıklamaları oldu. İş iyice çığırından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak insanları bu hakaretleri kabul etmeye desteklemeye zorlayacak birtakım adımlar atıldığını görüyoruz" dedi.

"DEVLET ELİYLE YAPILAN EŞKIYALIKTIR"

Türk ailelerine yapılan muamelenin hukuk sistemi kurallarının ihlali anlamına geldiğinin altını çizen Şentop, "Maalesef geçen gün yaşanan 4 küçük çocuk, bunların 3'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk çocuklar. Bir tanesi de Cezayirli bir ailenin çocuğu. 10 yaşında olan çocuklar evlerine sabah çok erken bir saatte saat 06.00 civarında maskeli özel terör timleri tarafından uzun namlulu silahlarla olan bir baskınla çocuklar evlerinden alınıyorlar. Bunlar polis merkezine götürülüyorlar ve 11 saat polis merkezinde herhangi bir hukuki itham, suçlama hukuken olmaksızın tutuklanıyorlar. Aileleri de aynı şekilde sorgulanıyor. Bu yapılanlar bir kere çocuklara yapılan muamele bakımından genel olarak dünyada bütün hukuk sistemlerinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında bütün hukuk sistemlerinin kurallarının ihlali anlamına geliyor. Devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Çok açık olarak ifade ediyorum. Ben bu sabah Paris Büyükelçimizden daha detaylarıyla konuyu konuştum. Bilgi aldım. Aileler de bu konuda gereken adımları hukuki olarak atma konusunda kararlılar. Onu görüyoruz. Fakat Fransa'nın yapmış olduğu bütün İslam dünyasında olduğu gibi hukuka saygınlığı, insan haklarına saygınlığı bütün devletlerin ve toplumların karşı çıkmasını gerektiren çok vahim bir hukuk tanımazlık. Az önce de ifade ettim tekrar ediyorum bir eşkıyalıktır. Bunun hesabı mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır" diye konuştu.

"AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİNİN EN TARTIŞMALI BAŞKANLIK SEÇİMİ OLACAK"

ABD seçimlerindeki son durum hakkındaki soruyu yanıtlatan Şentop, "Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler her zaman problemli olmuştur. Bazen adaylardan birinin çok iddiasız olduğu zamanlarda sükûnetle geçen seçimler olmuştur ama geriye dönük olarak baktığımızda 19. Yüzyılın başlarına kadar seçimlerde ciddi sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en tartışmalı başkanlık seçimi olacak. Henüz sonuçlar tam belli olmadığı için karakolda ve mahkemede devam edecek kısımları da var. Bazı eyaletlerdeki seçimlerin bir kısmı zaten taşındı" ifadelerini kullandı.

"KİMİN BAŞKAN OLACAĞININ TÜRKİYE AMERİKA İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

ABD seçiminin Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyeceği ile ilgili konuşan Şentop, "ABD Türkiye ilişkileri olarak başkanların muhakkak etkileri var. Sonuç itibariyle Türkiye-Amerika ilişkileri çok başkan görmüştür. Çok kongre, çok senatör, temsilciler meclis üyeleri değişmiştir. Bu ilişkiler, zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanmıştır ama devam etmiştir. Ben kimin başkan olacağının Türkiye Amerika ilişkilerini belirleyici nitelikte bir şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben bir an önce seçimlerin sonuçlanmasını tablonun netleşmesi için arzu ederim" dedi.