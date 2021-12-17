  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TBMM'de protesto: Bize söz hakkı veren yok

TBMM'de protesto: Bize söz hakkı veren yok

TBMM'de protesto: Bize söz hakkı veren yok

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ve TBMM yönetimini protesto etti.

TBMM'deki 2022 yılı bütçe görüşmelerinde bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar gerçekleştirilirken yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, söz aldı.

Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri, Oktay konuşurken protesto gerçekleştirdi. 

 TİP Milletvekili Ahmet Şık, TBMM'den canlı yayın açtı. O esnada Yalan ve Palavra şarkılarının çalındığı duyuldu.

Öte yandan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Oktay'a yönelik, "Sinirlenmeye devam edin Sayın Oktay. Bize söz hakkı veren yok. Telefonla arıyoruz açmıyor, cevap vermiyor." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in düzeninin bozulduğu gerekçesiyle Sera Kadıgül'e ceza verilmesini talep etti. Kadıgül'ün savunmasının yapılması talep edildi. 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz haklarının verilmediğini belirterek "Söz hakkı istiyorduk ve aldık" ifadelerini kullandı.

 Mustafa Şentop, Erkan Baş'ın konuşmasının savunma çerçevesi dışında oldjuğunu belirterek Baş'ı uyardı. 

TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e kınama cezası verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi 

Etiketler TİP protesto söz hakkı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sapık milyarder ile ilgili bir rezalet daha ortaya çıktı
Dolar, euro ve altında treni kaçıran yatırımcının yeni gözdesi açıklandı
Türk Lirası'ndaki değer kaybı nasıl duracak ? İşte yorumlar
Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam
Hastalığını kabullenen fenomen, artık sakallarıyla barışık yaşıyor
100 milyon TL harcanmıştı! Kaderine terk edildi
Abdulkadir Selvi: ''Erdoğan muhalefetin iddia ettiği gibi saraylarda yaşamıyor''
Kütahya'da tarihi keşif! Herkül'ün başsız heykeli bulundu
Fehmi Koru erken seçim için tarih verdi
Tel tokasını takas ederek başladı... Şimdi ev sahibi oldu!