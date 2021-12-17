TBMM'de protesto: Bize söz hakkı veren yok
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ve TBMM yönetimini protesto etti.
TBMM'deki 2022 yılı bütçe görüşmelerinde bütçenin tümü üzerinde son konuşmalar gerçekleştirilirken yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, söz aldı.
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri, Oktay konuşurken protesto gerçekleştirdi.
TİP Milletvekili Ahmet Şık, TBMM'den canlı yayın açtı. O esnada Yalan ve Palavra şarkılarının çalındığı duyuldu.
Öte yandan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Oktay'a yönelik, "Sinirlenmeye devam edin Sayın Oktay. Bize söz hakkı veren yok. Telefonla arıyoruz açmıyor, cevap vermiyor." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in düzeninin bozulduğu gerekçesiyle Sera Kadıgül'e ceza verilmesini talep etti. Kadıgül'ün savunmasının yapılması talep edildi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz haklarının verilmediğini belirterek "Söz hakkı istiyorduk ve aldık" ifadelerini kullandı.
Mustafa Şentop, Erkan Baş'ın konuşmasının savunma çerçevesi dışında oldjuğunu belirterek Baş'ı uyardı.
TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e kınama cezası verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi
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