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TİP Başkanı Erkan Baş'tan ''Kırmızı kazak'' yanıtı

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Katıldığı bir radyo programında giydiği kazakla eleştirilerin hedefi olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, fiyatı bin 500 lira olan kazakla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Geçen günlerde bir radyo programına katılan TİP Başkanı Erkan Baş'ın programda giydiği kazak sosyal medyada gündem oldu.

Kazağın hem Amerikan markası olması hem de fiyatının 1500 TL olması eleştirilirken, Erkan Baş'ın bu kazağı giymesi "Sosyalist Erkan Baş'ın üstünde kapitalist kazak" yorumlarına neden oldu.

ERKAN BAŞ’TAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Erkan Baş o iddiaları katıldığı gündemin nabzını tutan bağımsız bir öğrenci platformu olan 'Soldan Bakış'ta cevapladı.

Erkan Baş o programda, 'O kazağa 1.500 lira vermedim. Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız' dedi.

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Etiketler tip Türkiye işçi partisi erkan baş kırmızı kazak
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