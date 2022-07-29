''Torpil'' tartışmaları büyüyor: Bakan Varank, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" açıklamalarının ardından hareket geçti.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti. Bakan Varank paylaşımında Özdağ'ın iddialarının yalan olduğunu belirterek "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İşte detaylar...

'BENİM ÇALIŞAN BİR YEĞENİM YOK'

Bakan Varank, Özdağ'ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaşımında "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN YANIT

Bakan Varank'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ yaptığı paylaşımdaki açıklamasında "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen." demişti.

'İSPAT ETMEYEN ALÇAKTIR'

Özdağ'ın yanıtının ardından Bakan Varank'tan sert bir cevap daha gelmişti. "Hodri meydan" sözleriyle Özdağ'a seslenen Varank paylaşımında "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN VARANK'TAN SUÇ DUYURUSU

Ümit Özdağ'ın sözlerini ispat etmemesinin ardından Bakan Varank'tan bir hamle daha geldi. Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan Varank paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki yeğenimi kamuda üst pozisyona getirdiğim, adli makamlarca yanlışı tespit edilip yerlerini değiştirdiğim yalanını hala ispatlamayan müfteri için suç duyurusunda bulundum. Korkakça dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmazsa tıpış tıpış gelip mahkemede hesap verecek!"