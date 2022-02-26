Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'dan ''şemsiye'' eleştirilerine sert yanıt

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, kadın polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı için eleştirilerin hedefi oldu. Ersoy, tartışılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın davetiyle tarihi Bahtiyar Yokuşu'nu ziyaret ettiği sırada kadın polise çantasını ve şemsiyesini taşıttığı görüntülerle ilgili olarak, "‘Polisimize şemsiye taşıttı, çanta taşıttı’ gibi provokasyonlu cümlelerle hiçbir yere varamayacaksınız; çünkü biz o değiliz. Ayşe Hanım benim kardeşim gibi, en yakın arkadaşım gibidir" açıklamasını yaptı.

Ersoy, “Son 2 gündür gördüklerim ve okuduklarım, durumun aslı bilinmeden yazılanlar gerçekten rahatsız edici boyutta” ifadelerini kullandı.

Polis memurunun 3 yıldır yanında olduğunu kendisini çok sevdiğini hatta kardeşi gibi gördüğünü, gülüp dertleştiğini ifade eden Ersoy, “Ayşe Hanım'ın polis sıfatına dayanarak bana yapılan eleştiriler ve hakaretler gerçekten akıl alır gibi değil” dedi.

Ersoy şöyle devam etti:

“UMARIM FARKLI VE ÖNEMLİ GÜNDEMLERİ DAHA ÇOK KONUŞUP GERÇEKTEN FAYDA YARATIRSINIZ”

"Ben kimseye, eleştirilerinize konu olan şekilde bir davranışta bulunacak bir insan değilim. Konunun şerefli Türk polisi üzerinden yürütülerek çarpıtılması ve sahte hesaplar üzerinden özellikle kasti olarak yapılan yorumlar hiç hoş değil. ‘Polisimize şemsiye taşıttı, çanta taşıttı’ gibi provokasyonlu cümlelerle hiçbir yere varamayacaksınız; çünkü biz o değiliz. Ayşe Hanım benim kardeşim gibi, en yakın arkadaşım gibidir. Sağanak yağmurda kendisine ve bana tuttuğu şemsiyenin sizi bu kadar rahatsız edeceğini inanın bizde hesaplayamadık... Yaratılmaya çalışılan suni gündemde sadece samimiyetsizlik ve haksızlık görüyorum. 2 gündür bu konu hakkında söylenenleri ve yazılanları Ayşe Hanım da ben de hayretler içinde izliyoruz. Umarım farklı ve önemli gündemleri daha çok konuşup gerçekten fayda yaratırsınız…"

Pervin Ersoy, daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. Van'da iki yıl önce meydana gelen çığ felaketinin ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından Pervin Ersoy arkadaşlarıyla Kars'a giderek eğlenceye katılmıştı.

Ersoy, 2019'daki Şeker Bayramı’nda ise çalışanına harçlık verip el öptürürken çektirdiği fotoğrafla tepki çekmişti.