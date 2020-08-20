Türkiye'nin gözü Erdoğan'da! Müjdeyi nerede, saat kaçta açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Cuma günü bir müjde vereceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15.00'te açıklama yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışını yaptığı güneş paneli fabrikasının açılışında yarın tüm Türkiye'ye büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından herkes müjdenin ne olduğunu merak ederken, sosyal medya 'Petrol ve doğal gaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Tüm Türkiye Erdoğan'ın vereceği müjdeye kitlenirken, müjdeyle ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Biz de bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum' demişti.

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