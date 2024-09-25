  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. TÜSİAD'dan DEM Parti'ye ziyaret

TÜSİAD'dan DEM Parti'ye ziyaret

TÜSİAD'dan DEM Parti'ye ziyaret
Güncelleme:

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin (DEM Parti) genel merkezine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan, Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin (DEM Parti) Ankara'da bulunan genel merkezini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yapılan görüşmede güncel gelişmeler, ekonominin geldiği son durum, hukuk ve demokrasi alanından yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

ZİYARETİ DEM PARTİ DUYURDU

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve Ankara Temsilcisi Barış Urhan Genel Merkezimizi ziyaret etti. Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, Eş Genel Başkan Yardımcımız Özlem Gündüz ve Milletvekilimiz Saruhan Oluç tarafından karşılanan TÜSİAD heyetiyle güncel gelişmeler, ekonominin durumu, hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

Etiketler dem parti tüsiad TÜSİAD DEM Parti görüşmesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut: İsrail'in hedefi Türkiye, uykudakiler uyansın Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut: İsrail'in hedefi Türkiye, uykudakiler uyansın Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Bakan Tekin kendisi için ''istediği kadar anırsın'' diyen öğretmene bu yanıtı verdi Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL krediye en düşük faiz uygulayan banka Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi AK Parti'den emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması AK Parti'den emeklilik sistemi ve çalışma saati açıklaması Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Fenomen makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! Uzman isim açıkladı: Bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti 5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araçlar için yeni düzenleme
Mide bulandıran sapıklık: Eşi olacak cani 80’den fazla erkeğe tecavüz ettirdi Mide bulandıran sapıklık: Eşi olacak cani 80’den fazla erkeğe tecavüz ettirdi Yine Diyarbakır, yine bir kayıp kız çocuğu Yine Diyarbakır, yine bir kayıp kız çocuğu Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri Resmen geleceği görmüş: İşte Bill Gates'in gerçeğe dönüşen tahminleri Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu Emeklinin 2025 yılı kök maaşı belli oldu Karakoldan kaçmayı başaran ''çöpteki polis katili''yle ilgili ihmaller zinciri iddiası Karakoldan kaçmayı başaran ''çöpteki polis katili''yle ilgili ihmaller zinciri iddiası Bu haftanın tadını çıkarın: Yaz geri geldi Bu haftanın tadını çıkarın: Yaz geri geldi Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Kiracıya aile boyu işkence: Kadın kıyafeti giydirip işkence yaptılar Sıfır aldığı araç başına dert oldu: Bayi geri almadı, mahkemeye başvurdu Sıfır aldığı araç başına dert oldu: Bayi geri almadı, mahkemeye başvurdu Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu... Gururlandıran görüntüler Oğlu 2. kez evlenen Orhan Gencebay ailesinden ''haberimiz yoktu'' açıklaması Oğlu 2. kez evlenen Orhan Gencebay ailesinden ''haberimiz yoktu'' açıklaması