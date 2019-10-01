Ülkü Ocakları'ndan devlet kurumuna baskın girişimi !

Ülkü ocakları üyeleri ASKİ'de çalışan bir çalışanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu iddia ederek ASKİ'yi basmaya çalıştı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan ASKİ şantiyesinde arbede çıktı.

Yaşanan gelişmeler üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zeydan Karalar'ın açıklaması şöyle:

"Hiçbir siyasi parti liderine yapılacak karalama ve ahlak dışı paylaşımları onaylamadığımız, son derece çirkin bulduğumuz, şiddetle kınadığımız gibi bir kendini bilmezin yaptığını gerekçe gösterip devlet kurumunu basma girişimini de çağ dışı buluyoruz.

Kime yapılırsa yapılsın bu tarz paylaşım yapanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururum."