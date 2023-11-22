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Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatıldı

Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatıldı
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İYİ Parti'nin, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verdiği bildirildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Müşterek Disiplin Kurulu'un bugün toplandığı belirtildi.
Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemiyle Disiplin Kurulu'na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler Ümit Dikbayır iyi parti soruşturma
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