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Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da esnafı ziyaret ettiği esnada gördüğü boks makinasında yumruk atarken Özdağ'ın çevresindekilere " kimin fotoğrafı varmış gibi" diye sorunca, çevresindekiler "Süleyman varmış gibi hocam'' dediği duyuldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beşiktaş'ta çarşı esnafını ziyaret ettiği esnada boks makinesine yumruk attı.

Özdağ, yumruk atacakken çevredekilerden biri "Süleyman varmış gibi hocam" dedi. Bunun üzerine Özdağ, "Kimin fotoğrafını koyalım buraya?" diye sordu. Görüntülere çevredekilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kast ederek "Süleyman'ın" dediği yansıdı.

Etiketler ümit özdağ süleyman soylu yumruk boks makinesi
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