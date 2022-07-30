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Ümit Özdağ: ''YÖK, Oğuzhan Uğur ile yapacağımız programı iptal etti''

Ümit Özdağ: ''YÖK, Oğuzhan Uğur ile yapacağımız programı iptal etti''

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 31 Temmuz’da Nişantaşı Üniversitesi konferans salonunda katılacağı Oğuzdan Uğur’un sunduğu Açık Mikrofon programının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiğini söyledi.

“Bu programa Binali Yıldırım çıksaydı iptal eder miydiniz?” diye soran Özdağ, “Hatay’a giremezsin. Öncüpınar’a gidemezsin. Üniversiteye giremezsin. Faşizminiz batsın. Aşacağız” diye sitem etti.

Özdağ bir sonraki paylaşımında da, "YÖK salonu iptal etse de yarın bu programı yapacağız. Gerekirse sokakta yapacağız ama yapacağız. Oğuzhan Uğur programın yapılacağı yeni bir yer için arayış içinde" diye yazdı.

 OĞUZHAN UĞUR: BAŞKA SALON TUTTUK BİLE

Oğuzhan Uğur, Özdağ'ın paylaşımına yanıt olarak, "Hiç sorun değil. İptal yok. Saatler aynı. Başka bir salon tuttuk bile" diye yazdı. Uğur, "Onu da engellerlerse benim evin bahçesinde yaparız. Bu program çekilecek =) Ayrıca, tüm siyasi partilerin katılmayı kabul ettiği bir programı 'seçim propagandası' deyip engellemesiniz ya. Olsun! Düşmek yök" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ: YÖK BAŞKANI'NI DA ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ

Özdağ da Uğur'un paylaşımı sonrasında, " Sorun çözüldü. Yeni bir salon bulundu. YÖK başkanını da aramızda görmek isteriz. Yarın konum atarım" diye yazdı.

Etiketler ümit özdağ yök oğuzhan uğur
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