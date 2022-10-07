Ümit Özdağ'a iftira atmak isterken baltayı taşa vurdular

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ yapılan iğrenç iftiraların ardı arkası kesilmiyor. Hiç olmayan baldızı üzerinden Ümit Özdağ'a saldıran çevreler, bu kez de hiç olmayan kayınbiraderi üzerinden Özdağ'a saldırmaya başladı.

İktidar çevrelerine yakınlığı ile tanınan birkaç internet sitesinde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın kayınbiraderi olduğu iddia edilen A.S.E.'nin, " Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve 4 yıldır aranırken Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı" şeklinde bir iftira atılarak algı operasyonu oluşturulmaya çalışıldı. Ancak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eski eşinin ne kız kardeşi ne de erkek kardeşi bulunuyor. Ümit Özdağ’ın baldızı ve kayınbiraderi hiç olmamıştır.