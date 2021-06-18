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  4. Veyis Ateş konuştu Sedat Peker çılgına döndü: Anonsçu Veyis...

Veyis Ateş konuştu Sedat Peker çılgına döndü: Anonsçu Veyis...

Veyis Ateş konuştu Sedat Peker çılgına döndü: Anonsçu Veyis...

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından Veyis Ateş'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından Halk TV canlı yayınında yaşananlara tepki gösterdi

Peker'in açıklamaları şöyle oldu:

"Anonsçu veyis süslü sülüyü yüce divandan kurtarmak için, 80 milyonun önünde rezil olmayı bile göze alıyor. Bu nasıl bir rezillik. süslü sülü, seni kimse kurtaramaz.

Anonsçu veyisin açıklama yapmamasının sebebi süslü sülümanla bu işten nasıl çıkarız diye plan yapmak için zaman kazanmak içindi. Ama süslü sülümanı kurtaramayacak. Çünkü ayın 4’ünde, Sezgin Baran Korkmaz’la görüştü.

Sayın İsmail Saymaz, Türkiye’de hangi savcı İçişleri Bakanı süleyman soyluyla ilgili adil bir karar verebilir? Adamı görevden bile alamıyorlar. süleyman soylunun gücü Ak Partinin gücünden daha fazladır."

Etiketler sedat peker veysi ateş
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