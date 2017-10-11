Vize krizi sonrası kritik görüşme !

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile telefonda görüştü.



Vize krizinde son dakika gelişmesi yaşandı. Pazar günü ABD'nin Türk vatandaşlarına vizeleri askıya almasına Türkiye de aynı şekilde yanıt verdi. Krizin ardından en üst düzeyde görüşme ise bugün yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu-Tillerson arasındaki telefon görüşmesi yarım saat sürdü. Dışişleri bakanları, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin karşılıklı olarak askıya alınması konusunu değerlendirdi.