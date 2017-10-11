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  4. 11 Ekim 2017 19:15

Vize krizi sonrası kritik görüşme !

ABD ile yaşanan vize krizi sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Tillerson telefonda görüştü.

Vize krizi sonrası kritik görüşme !
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile telefonda görüştü.
 
Vize krizinde son dakika gelişmesi yaşandı. Pazar günü ABD'nin Türk vatandaşlarına vizeleri askıya almasına Türkiye de aynı şekilde yanıt verdi. Krizin ardından en üst düzeyde görüşme ise bugün yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı  Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu-Tillerson arasındaki telefon görüşmesi yarım saat sürdü. Dışişleri bakanları, Türkiye ile ABD arasındaki vize işlemlerinin  karşılıklı olarak askıya alınması konusunu değerlendirdi.

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