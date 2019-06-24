''Ya yeni hal, ya yeni hal!''

AK Parti'nin eski genel başkan yardımcılarından ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İstanbul seçimlerinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'na yakın isimlerden olan Özdağ, "Bugünden itibaren siyasette kartlar yeniden karılacak ve yeni siyasi aktörler ortaya çıkacaktır. Bu seçimin en önemli sonuçlarından bir taneside budur" derken, "Vatandaş, kamplaştırma, kutuplaştırma istemiyorum demiştir. Tek adam yönetim ve tarzını istemiyorum demiştir. Siyasallaşan bir yargı istemiyorum demiştir. Her alanda şeffaflık istiyorum demiştir" ifadesini kullandı.

Özdağ, açıklamasını nsonunda "Ya YENİ HAL,ya YENİ HAL...." dedi.