Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti

Daha önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini sert sözlerle eleştiren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

NELER YAŞANDI?

İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı seçim sürecini zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada "Millet tercihiyle baş başa kalamamış tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu." ifadelerini kullanmıştı. HDP'nin Kılıçdaroğlu lehine açıklama yaptığını söyleyen Ağıralioğlu, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.

Ağıralioğlu, gazeteci Albulkadir Selvi'ye 22 Mart'ta açıklamada "Bu benim açıklamalarım aslında İYİ Parti'nin iç sesidir. Çünkü İyi Parti'den bu açıklamadan sonra o kadar olumlu mesaj alıyorum ki… O 72 saat içerisinde maruz kaldığımız hakaretten, dirençten sanki ileride bir mağlubiyet yaşanacaksa bunun faturasını İyi Parti'ye kesilmek istenmesinden dolayı bu itirazı dile getirdiğim için çok yoğun olarak bir destek alıyorum. Bu açıklamayı şahsiyetim, haysiyetim, şerefim için yapmak durumundaydım. Eğer bunu yapmasaydım, kendime olan saygımı kaybederdim. O açıdan bu açıklamayı yaptım, her şeyi göze aldım" dedi.

Ağıralioğlu, 24 Mart'ta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise “İradem nettir ve zamanla anlaşılacaktır. Parti teşkilâtlarımızın hissiyatı ise bilinsin duyulsun istiyorum. Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım” dedi.

İYİ PARTİ'DEN YANIT

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ağıralioğlu'nun istifa kararının ardından, "İstifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleşmeyecek." açıklamasını yaptı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI, İYİ PARTİ İKTİDAR OLACAK"

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağıralioğlu'nun istifa etmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin."

"MASAYA DÖNÜLMESİ KONUSUNDA EL KALDIRANDIN"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divanda, senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda el kaldırandın, şimdi ne oldu?"

NE OLMUŞTU?

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemine tepki göstermişti.

Ağıralioğlu, "Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Ağıralioğlu, "HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız." şeklinde konuşmuştu.

Ağıralioğlu son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti.