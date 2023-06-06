Yeni kabineden ilk toplantı! Masada iki kritik başlık var
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele konuları gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni Kabine'yi duyurdu. Yeni Kabine'de sadece iki isim değişmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görevlerine devam etti.
YENİ KABİNENİN İLK TOPLANTISI BUGÜN
Bakanlıklarda devir teslim tamamlanırken, yeni isimler göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bakanlar ile ilk Kabine toplantısını bugün gerçekleştirecek. İlk toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak.
ANA GÜNDEM MADDELERİ EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE
Toplantının ağırlıklı gündem maddesi ekonomi ve terörle mücadele olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesinde yapılacak konutlar görüşülecek. Seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular masaya yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞI KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK
7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı ile ilgili kademeli artış düzenlemesi de Kabine'de görüşülecek. Ayrıca asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zammın da Kabine'de konuşulması bekleniyor.
YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu
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