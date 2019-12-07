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  4. 07 Aralık 2019 17:26

Yeni partinin genel merkez binası belli oldu

Yeni parti hazırlıklarına hız veren Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu. Binanın Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı bir bina olduğu belirtildi.

Yeni partinin genel merkez binası belli oldu
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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, hazırlıklarına devam edilen yeni partisinin genel merkez binasının Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın kiralandığı ve binada tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

 Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AKP’den istifa ettikten sonra başlattığı yeni parti çalışmaları devam ediyor. Davutoğlu’nun yeni partisini yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirken, Kurucular Kurulu’nu oluşturmak için son çalışmalarını yapıyor. 

GENEL MERKEZ BİNASI BELLİ OLDU

Yeniçağ gazetesinin haberine göre, Ahmet Davutoğlu bir yandan yeni partiye katmak istediği isimlerle görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan ise partinin genel merkez binası için çalışmalarını sürdürüyor.

Davutoğlu’nun ekibinin Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binayı partinin genel merkezi olması için kiraladığı öğrenildi. Bina içinde tadilat çalışmaları sürerken, tadilatın partinin açıklanmasından önce tamamlanması hedefleniyor.

Yeniçağ Gazetesi

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