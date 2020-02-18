Yiğit Bulut hazırlanan darbenin planını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı’nın desteklediği ‘RAND Corporation’ isimli düşünce kuruluşu ‘Türkiye’nin Milliyetçi Rotası’ başlığıyla 276 sayfalık bir rapor yayınlamıştı. Raporda orta kademedeki subayların ordudaki tasfiyelerden rahatsız olduğu değerlendirmesi yapılarak “Yeni bir darbe girişimi olabilir” iddiası dile getirilmişti. Raporun yayınlanmasının ardından Türkiye’de de darbe tartışmaları başlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimiz ‘Kapıdan dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı’ demez. Elinde neyi var neyi yok herkes meydanlara dökülür” demişti.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yiğit Bulut da dün Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Karar gazetesine verdiği röportaja dikkat çekerek, “Bu sabah aniden bahçemizde açan Kraliçe Gülü bahçede emperyalist planın tamamlandığını ve harekete geçeceklerini gösteriyor” diye mesaj attı.

Abdullah Gül’den eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ’a CHP’den İYİ Parti’ye geniş bir kesimi darbenin hazırlayıcısı olmakla ima eden Yiğit Bulut’un attığı mesajlar şöyle: