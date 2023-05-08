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YSK açıkladı: İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı...

YSK açıkladı: İşte yurt dışında kullanılan oy sayısı...
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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 1 milyon 751 bin 365 oy kullanıldığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Saat 20.30 itibarıyla yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 632 bin 994 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 118 bin 317 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 751 bin 365’dir." denildi. 

YARIN SONA ERECEK
Seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı. Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi. Bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek. Yurt dışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.

Etiketler seçim sandık oy
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