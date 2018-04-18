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  4. 18 Nisan 2018 18:42

YSK Başkanı'ndan erken seçim açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, erken seçim hakkında açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı'ndan erken seçim açıklaması
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YSK Başkanı Sadi Güven açıklamasında, "Yasa çıkmasını bekliyoruz. Bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Daha önce de 56 günde seçim yaptık. Bu seçimi de yapacağız." dedi.

İYİ Parti sorusuna yanıt veren Güven, "Yargıtay Başsavccılığından kayıtları, evrakları isteyeceğiz ve YSK olarak inceleme sonucunda hangi partilerin seçime katılabileceğini belirleyeceğiz. Meclis erken seçim kararı alırsa kısa sürede incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Seçim takvimini büyük oranda hazırladık, karar çıkınca yayımlarız." ifadelerine yer verdi.

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