YSK Başkanı'nın AK Partililerle pozuna sert tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Türkkan, Balıkesir’in AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanında AK Parti'nin Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir ile birlikte YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret ederek poz vermesine tepki gösterdi. Türkkan, “YSK verdiği nihai kararla bir üst merci olmayan son kurul. Netice itibarıyla bütün toplumun kararlarına sonuna kadar inanması gereken bir kurumdur. YSK’nin topluma bu inancı vermiyor" diye konuştu.

Türkkan, YSK Başkanı Sadi Güven'in AK Partililerle verdiği pozu hatırlatarak şunları söyledi: “Bizim itiraz ettiğimiz ama itirazımızın asla değerlendirilmediği Balıkesir seçimlerinin kazananı, böyle kritik bir süreçte, YSK üzerinde böyle şüphelerin olduğu bir süreçte, Belediye Başkanı, yanında il başkanı ve partililerle beraber YSK’ya gidiyor hep beraber fotoğraf çekiniyorlar.”

'BU POZU VEREN YSK'YA GÜVENİMİZ YOK'

“Bu YSK’ya bu milletin nasıl güvenmesini bekliyorsunuz?” sorusunu yönelten Türkkan, “Sadi Güven’e bu millet güvenemiyor. Özür diliyorum keşke güvenebilse. Hepimizin bir tek Yüksek Seçim Kurulumuz var. İkincisi yok ki bu olmadı da öbürüne güvenelim. Hepimizin ortak umut bağladığı tek Yüksek Seçim Kurulu var. Bu pozu veren YSK’ye güvenimiz yok” açıklamasında bulundu.

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