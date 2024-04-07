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YSK İstanbul'un 3 ilçesi için kararını verdi

YSK İstanbul'un 3 ilçesi için kararını verdi
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YSK, CHP'nin İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'un 3 ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti. 

Başvuruları değerlendiren YSK, İstanbul'un Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik ilçelerinde CHP'nin "oyların yeniden sayılması" talebini reddetti.

DEM Parti'nin Bitlis, CHP'nin de Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye başkanlığı seçimindeki "oyların yeniden sayılması" talebi de YSK tarafından kabul edilmedi.

Öte yandan AK Parti, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti.

YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş, Ünye'de ise oyların yeniden sayımının devamına karar verdi.

 

Etiketler YSK oyların yeniden sayımı itiraz CHP ak parti MHP yerel seçim
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