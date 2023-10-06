YSP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Şenol Güneş istifa etti

Araç ve konut satışında yeni dönem! 1 Kasım’da başlıyor

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Emekliye çifte zam için tarih belli oldu

Gaziantep'te kamyon dehşeti: Çok sayıda ölü ve yaralı var