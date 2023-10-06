YSP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
TSK'nın terör operasyonlarıyla ilgili sözleri nedeniyle Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.
Başsavcılık açıklamasında şunlar kaydedildi:
"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 05.10.2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı TCK'nun 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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