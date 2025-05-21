Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara'daki 4,0'lık deprem sonrası endişelendiren uyarı

Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Marmara'da en az 2 deprem kaçınılmazdır" dedi.

Marmara Bölgesi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğünde bir depremler sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine yaklaşık 23.6 kilometre uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

İstanbul'un pek çok noktasında hissedilen ve endişeye yol açan depremle ilgili olarak açıklama yapan Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının beklenen bir artçı olduğunu belirterek, kaygılanacak bir durum olmadığını vurguladı.

"4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok. Çözüm sağlam yerde sağlam yapıdır. Bunun için güçlü bir ekonomi, bilinçli, toplumcu bir yönetim erki gerekir. Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır" diyen Ercan açıklamalarının devamında ise "Marmara’da en az iki deprem kaçınılmazdır. Ancak süre için henüz erken. Marmara M6,4 eşik değeri aşacak gerginliğe henüz erişmedi. Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız. Uğurlusu olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...