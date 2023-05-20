Katıldığı YouTube kanalında "Atatürk Samsun'a Çıkmasaydı Ne Olurdu?" sorusunu yanıtlarken dikkat çeken ifadeler kullanan Prof. Dr. Celal Şengör, "Atatürk keyfinden diktatör olmadı. Ve diktatör kalmak da istemedi" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, Kafa TV'nin YouTube kanalındaki programda "Atatürk Samsun'a Çıkmasaydı Ne Olurdu?" sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi.

"Atatürk Samsun’a çıkmasaydı ne olurdu?” sorusuna ilk olarak "Felaket olurdu" diyerek yanıt verdi ve tüm süreci detaylı olarak anlattı. Şengör konuşmasının sonunda “Atatürk çıkmasaydı Samsun’a biz yoktuk. Bu kadar basit. Biz millet olarak inanın her şeyimizi bu adama borçluyuz. Ben onun için 'Dahi Diktatör' kitabını yazdım" dedi.

"ATATÜRK KEYFİNDEN DİKTATÖR OLMADI"

Bunun üzerine kendisine “kızıyorlar size diktatör dediniz diye” şeklinde sorulunca Şengör, “Atatürk keyfinden diktatör olmadı. Ve diktatör kalmak da istemedi. Milletinin demokratik olmasını istiyordu, medeni olmasını istiyordu. Ama bunun için de bazı metazori şeylerin de yapılması gerektiğini biliyordu.” yanıtını verdi.