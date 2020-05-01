SON DAKİKA
TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYEN DİSK'E POLİS MÜDAHALESİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mayıs 2020 10:14

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüsle mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı.


Bu açıklamanın ardından İstanbul il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı. Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.



DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu , koronavirüs , okmeydanı eğitim ve araştırma hastanesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM