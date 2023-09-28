Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 4 ili daha ekledi

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta yaşanabilecek depremlere karşı uyarıda bulunarak beklediği depremlerin büyüklük tahminlerini açıkladı. Prof. Dr. Ercan'ın bu 4 ili de eklemesiyle bugüne kadar deprem büyüklüğü tahmini yaptığı il sayısı da 70'e yükseldi.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor. Alfabetik sıraya göre illerin deprem potansiyelini açıklayan Ercan, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'a dikkat çekti. Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: Uşak ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M6,1. Uşak ilimiz Gediz göçüntü depremlerinin etkisi altındadır. Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem;Yalova;M6,4, Yozgat;<M5,7.Yalova M7,5’luk deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir.Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun(heyelan) duyarlıdır.Kent büyümemeli. Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir. Zonguldak ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; <5,0. Zonguldak, doğusundaki Bartın kırığı ile güneyindeki Kuzey Anadolu Kırığının sarsıntılarını alır. Ancak Zonguldak odaklı büyük bir deprem beklenmez. Deprem güvenli illerimizdendir. Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor? Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekilde: Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Afyon: 6.9

Ağrı: 7.5

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bingöl: 7.2

Bitlis: 6.5

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7.5

Çorum 7.1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7.3

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

Antep: 7.8

Giresun: 6.0'dan küçük

Gümüşhane: 6.0'dan küçük

Hakkari: 7.2

Hatay: 7.3

İçel 6.5

İstanbul (Kuzey Marmara); 6.4-6.7 (İstanbul kolu), 7.0-7.2. (Tekirdağ kolu)

İzmir 7.3

Iğdır 6,5,

Isparta 7,0,

Kahramanmaraş: 7.7

Karabük: M5.0

Karaman: 6.4

Kars: 7.0

Kastamonu: 7.2

Kayseri: 6.7

Kırıkkale: 5,0

Kırklareli: 5,0

Kırşehir: 5,9

Kilis: 7,0

Kocaeli: 7,5

Konya: 6,3

Kütahya: 7,3

Malatya:

Manisa:

Mardin:

Muğla: 7,1

Muş: 6,7

Sakarya: 7,2

Samsun: 5,0

Siirt: 6,1

Sinop: 5,5

Sivas: 6,3

Şanlıurfa: 6,4

Samsun: 7,2

Tekirdağ: 7,2

Tokat: 7,1

Sinop: 5,5

Uşak: 6,1

Yalova: 6,4 / 7,5

Yozgat: 5,7 ( Yozgat, konum olarak deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinden biridir )

Zonguldak: 5,0