Prof. Dr. Ercan büyük deprem beklediği iller listesine 5 ili daha ekledi

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş'ta görülebilecek depremlere karşı uyarıda bulunarak beklediği depremlerin büyüklük tahminlerini açıkladı. Prof. Dr. Ercan'ın bu 2 ili de eklemesiyle bugüne kadar deprem büyüklüğü tahmini yaptığı il sayısı da 57'ye yükseldi.

Ünlü Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski taşıyan illere yenilerini ekledi. Ercan, Muğla'da 7.1 deprem beklediğini belirterek "Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var" uyarısı yaptı.

Alfabetik sırayla illerde beklenen en büyük depremleri paylaşan Ercan son paylaşımında şunları kaydetti:

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; <M5.0, Manisa; M6.9, Mardin; <M5.0, Muğla; M7.1, Muş; M6.7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü (tsunami) olasılığı var."

Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?

Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekilde:

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Afyon: 6.9

Ağrı: 7.5

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bingöl: 7.2

Bitlis: 6.5

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7.5

Çorum 7.1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7.3

Edirne 6,5

Elazığ 6,7

Eskişehir 6,6

Antep: 7.8

Giresun: 6.0'dan küçük

Gümüşhane: 6.0'dan küçük

Hakkari: 7.2

Hatay: 7.3

İçel 6.5

İstanbul (Kuzey Marmara); 6.4-6.7 (İstanbul kolu), 7.0-7.2. (Tekirdağ kolu)

İzmir 7.3

Iğdır 6,5,

Isparta 7,0,

Kahramanmaraş: 7.7

Karabük: M5.0

Karaman: 6.4

Kars: 7.0

Kastamonu: 7.2

Kayseri: 6.7

Kırıkkale: 5,0

Kırklareli: 5,0

Kırşehir: 5,9

Kilis: 7,0

Kocaeli: 7,5

Konya: 6,3

Kütahya: 7,3

Malatya:

Manisa:

Mardin:

Muğla: 7,1

Muş: 6,7