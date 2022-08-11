Prof. Dr. Ersan Şen, Erdoğan'a da, Kılıçdaroğlu'na da verdi veriştirdi

Canlı yayınlanan tartışma programlarının dikkat çeken ismi ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrılarda bulundu.

Prof. Dr. Ersan Şen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını gündeme getirerek, 'Sen git helalleşeceksen Diyarbakır anneleriyle helalleş. Şehitlerin yakınları, gazilerle helalleş.' ifadelerini kullandı.

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Hukukçu Serkan Toper, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya, Sözcü Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin; Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Programın bir bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda 'toplumun tüm kesimleriyle helalleşeceğiz' çıkışı tartışıldı.

Hukukçu Ersan Şen, anamuhalefet lideri Kılıçdaroğlu'na bu konuda tepkiliydi. Şen, Kılıçdaroğlu'na 'Sen git helalleşeceksen Diyarbakır anneleriyle helalleş. Şehitlerin yakınları, gazilerle helalleş.' dedi.

Şen'in açıklamaları şu şekilde;

Ben Kılıçdaroğlu’nun helalleşmesine karşıyım kardeşim. Kimle ne helalleşmesi yapıyorsun. Neyin helalleşmesi bu. Sen git helalleşeceksen Diyarbakır anneleriyle helalleş. Şehitlerin yakınları, gazilerle helalleş. Sen gidipte Uludere'de yaptığın helalleşmenin, Kürtlere dönük 'ben adayım, siz de beni destekleyin' projesini bilemeyecek kadar enayi miyim ben. Değilim.