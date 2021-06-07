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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili karara tepki

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'de hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyleyerek karar tepki gösterdi.

Çin, koronavirüse karşı uygulanan Sinovac aşısının çocuklarda acil kullanımını onayladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin’in hiçbir bilimsel veri olmadan çocuklarda Sinovac aşısının uygulandığını söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, "Yine Çin’den bilimsel olmayan bir uygulama: Sinovac’ın aşısına (hiçbir bilimsel veri olmaksızın) 3-17 yaşında çocuklara uygulama izni verilmiş. 23 Martta çalışmaların yürütüldüğü açıklanmıştı. 2.5 ay geçti. Bir tane bile çalışma yayınlanmadı" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tanı kitleri, ilaçlar için de aynısı yapıldı. Çin Devlet görevlilerinin açıklamalarına ve 50-150 vakalık verilere inanıp Çin’den alınan ürünler ülkelerin elinde kaldı. Bu dönemde firma ve ülke yöneticilerinin açıklamalarını dikkate almamalıyız. Sadece yeterli sayıda vaka üzerinde yapılmış ve yayınlanmış çalışma sonuçlarına bakmalıyız."

Etiketler karar korona sinovac çin
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