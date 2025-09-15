Prof. Dr. Naci Görür, korkutan deprem sonrası bu noktayı işaret ederek uyardı

2023 yılı 6 Şubat'ında yaşanan asrın felaketinde en ağır hasarı alan illerimizden biri olan Adıyaman'da bugün meydana gelen büyüklüğü AFAD tarafından 3,8, Kandilli Rasathanesi tarafından ise ise 4.0 olarak açıklanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti, "Deprem küçük ama stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı. Adıyaman'da tedirginlik yaratan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin ilk değerlendirme geldi. Depremin 'sığ bir deprem' olduğuna dikkat çeken Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda (DAF) gerçekleştiğini belirtti. Görür, "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi. Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası AFAD'ın son depremler listesi İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...