Prof. Dr. Naci Görür, korkutan deprem sonrası bu noktayı işaret ederek uyardı

Güncelleme:

2023 yılı 6 Şubat'ında yaşanan asrın felaketinde en ağır hasarı alan illerimizden biri olan Adıyaman'da bugün meydana gelen büyüklüğü AFAD tarafından 3,8, Kandilli Rasathanesi tarafından ise ise 4.0 olarak açıklanan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, Bitlis-Zagros hattına dikkat çekti, "Deprem küçük ama stres alanını kısmen değiştirebilir" dedi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 11.12 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.

Adıyaman'da tedirginlik yaratan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den depreme ilişkin ilk değerlendirme geldi. Depremin 'sığ bir deprem' olduğuna dikkat çeken Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda (DAF) gerçekleştiğini belirtti.

Görür, "Küçük ama Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir. Geçmiş olsun" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

