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Prof. Dr. Naci Görür'den 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından 6 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür'den 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından 6 büyüklüğünde deprem uyarısı
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Sivas'ta bugün meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Saat 10:26'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

Sivas'ta meydana gelen depremin ardından bir açıklama yapan ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "Sivas-Gürün-Eskihamal çevresinde 4 civarında bir deprem var. Deprem sağ yönlü Ayvalı Fay zonu çevresinde. Fayın maksimum deprem üretme kapasitesi 6’lar mertebesinde. Levha içi bir fay. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler deprem Sivas fay hattı deprem uyarısı prof. dr. naci görür naci görür
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