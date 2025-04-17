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Prof. Dr. Naci Görür'den 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren ifadeler

Prof. Dr. Naci Görür'den 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası endişelendiren ifadeler
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Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi yorumlayan ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür "Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü" ifadelerini kullandı.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Dün sabahın erken saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem bölgede büyük bir paniğe yol açmıştı. 6.98 kilometre derilikte meydana geldiği açıklanan depremde can ya da mal kaybı yaşanmasa da yarattığı korku yetti.

Asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu son depremin meydana geldiği noktayı "düşündürücü" bulduğunu açıkladı.

Görür Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar, bu sabah Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu.Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya Fayına Stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü. Sevgiyle."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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Etiketler prof. dr. naci görür naci görür deprem asrın felaketi kahramanmaraş fay fay hattı
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