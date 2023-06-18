Prof. Dr. Naci Görür'den, Bahçeli'ye çok sert tepki

Seçimlerin ardından partisinin ilk Meclis grup toplantısında "Yeni yüzyılda, 100 il" mesajı veren MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması Türkiye genelinde pek çok ilçede coşkuyla karşılanırken, 11 ilimizi yerle bir ederek 55 binden fazla canı yitirmemize yol açan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok sert bir tepki geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” sözlerine ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür çok sert bir yanıt verdi.

Paylaşımına "100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor" diyerek başlayan Görür, "Buna pirim verme ey halkım!" diyerek, MHP lideri Bahçeli'nin gündem olan açıklamasına rest çekti.

İşte Görür'ün o paylaşımı:

100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50 000’den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket başlatıl mıyor? Daha fazla kent daha fazla nüfus, daha fazla yapı ve depremde daha fazla insan kaybı demek değil mi? Buna pirim verme ey halkım! “Depremde insanımız ölmesin” i talep et,

100 il 1000 ilçe olalım diye bir muhalefet partisi kampanya yapıyor, İktidarın da onu desteklediği söyleniyor. Daha yeni 50 000’den fazla insanımızın bir gecede yok edildiği bir deprem ülkesinde neden “Tüm kentlerimizin deprem dirençli olmasını istiyoruz” diye bir hareket…

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 18, 2023

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşurken "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleriyle 19 ilçenin daha il olabileceğinin sinyalini vermişti.