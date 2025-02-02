Prof. Dr. Naci Görür'den Ege'deki deprem fırtınası sonrası kritik uyarı

Yer bilimci Naci Görür, bugün Ege Denizi'nde peş peşe gelen depremlere ilişkin Ege kıyısında yaşayanları uyardı.

Ege Denizi'nde bugün 4.7, 3.6, 3.6, 3.5 ,4.4, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Ege kıyısında yaşayan yurttaşları uyardı.

Görür, "Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Görür, dün (1 Şubat Cumartesi) yaptığı açıklamayla da çok sayıda deprem oluştuğuna dikkat çekmişti.

Görür, şunları kaydetmişti:

"Arkadaşlar, bu aralar Santroni Adası NE’sunda çok sayıda depremler (4 boyutunda) oluyor. Helen-Kıbrıs Yayı Dal ma-Batma zonunda Afrika Levhasının Anadolu Levhasının altına dalıp tüketilmediyle üstteki levhanın Ege kısmı devamlı geriliyor. Bu da depremlere neden oluyor"



