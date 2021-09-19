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Prof. Dr. Orhan Şen'den kuvvetli yağış uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!

Prof. Dr. Orhan Şen'den kuvvetli yağış uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için birçok il için sağanak yağış uyarısını destekleyen bir uyarıda Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeni hafta için uyarılarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları ifade etti:

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!
Bugün bir problem yok yağış açısından. Bolu civarlarında kuvvetli bir yağış olabilir. Bolu, Eskişehir, Düzce civarlarında yağış var.

Sıcaklıklar 29-30 derece halen. Yarın da yüksek, İstanbul’da ciddi yağış yok. Esas önemli olan Çarşamba gününden itibaren şiddetli yağışlar geliyor. Bu perşembe günü Karadeniz Bölgesi’nde tehlikeli olabilir, afet riski taşıyor. Çarşamba günüden itibaren sıcaklılar 10 derece düşecek, bu önemli.

Sıcaklıkların ani düşmesi önemli. Ani düşmeler bulutları meydana geliyor. Çarşamba gününden itibaren ceketlerimizi çıkartalım.

Etiketler uyarı yağış
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