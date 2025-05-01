Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ürküten uyarı: ''Daha büyük deprem olabilir''

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Kütahya Simav'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu. Bektaş, bölgedeki fayın daha büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çekti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki fay hattının daha büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bektaş, Simav Fayı'nın 1970 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini üreten fayın kuzey kolu üzerinde yer aldığına işaret etti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Afyon bloğunun kuzeyini oluşturan Sîmav Fayı 1970 M 7,2 Gediz depremini üretti. Gediz depreminin yakın batısında Simavda, Simav Fayının yan kolu üzerindeki depremler ve Afyon bloğunun önceki depremleri Simav Fayını Gediz gibi büyük bir depreme zorluyor."