Naci Görür, Kütahya depremi sonrası ''dikkat'' diyerek uyardı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kütahya Simav'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından uyarıda bulundu.

Kütahya'da son günlerde yaşanan deprem fırtınası tedirgin ediyor.

Bugün saat 14.38'de Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 10.66 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

NACİ GÖRÜR: YÖNETİCİLER DİKKATLİ OLMALI

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir açıklama geldi.

X hesabından Kütahya depremini değerlendiren Naci Görür, ''Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu.'' ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gerilimin arttığına dikkat çeken Görür, ''Yöneticiler dikkatli olmalı.'' dedi.

Arkadaşlar, Yemişli-Simav/Kütaya’da 4,3 deprem oldu. Deprem Naşa Fay Zonu yakınlarında. Bir kaç gün öncede burada benzer depremler oldu. Yöneticiler dikkatli olmalı. Bölge K-S geriliyor. pic.twitter.com/cb2vOo8Jgq — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 1, 2025

KÜTAHYA BEŞİK GİBİ

Kütahya Simav'da 25 Nisan'da en büyüğü 4,6 olmak üzere 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde depremler kaydedilmişti. Deprem nedeniyle Simav ve Pazarlar ilçesinde eğitime ara verilmişti.