Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganlarla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Demirtaş, "Savaştan kaçıyorlarsa neden çocuk ve bebek yok" diye sordu.
Türkiye-İran sınırından yasa dışı bir şekilde geçerek Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu, son haftalarda kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılıyor. ABD'nin askeri güçlerinin Afganistan'dan çekmesi için geri sayım devam ederken ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesi ardından Türkiye'ye geçişlerde de artış olduğu öne sürülüyor.
Taliban'ın saldırılarının artmasıyla beraber ülkelerinden kaçan Afganların Türkiye'ye göçü sürerken, ünlü ekonomist Özgür Demirtaş'tan gündem yaratacak bir detay geldi. Demirtaş, "Nerede bu savaştan kaçan çocuk, bebek, kadın ve yaşlılar? Basit bir soru. Yanıtını göç uzmanlarından alırsam sevinirim" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş şu soruları sordu:
"Savaştan Kaçıyorlarsa:
Neden çocuk yok?
Neden bebek yok?
Neden kadın yok?
Neden yaşlı yok?
Savaştan Kaçıyorlarsa:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 29, 2021
Neden çocuk yok?
Neden bebek yok?
Neden kadın yok?
Neden yaşlı yok?
Nerede bu savaştan kaçan çocuk, bebek, kadın ve yaşlılar?
Basit bir soru. Yanıtını Göç uzmanlarından alırsam sevinirim…pic.twitter.com/BH58ivykjD
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