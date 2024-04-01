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Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar''

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar''
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Ünlü ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, seçim sonuçlarına dair yaptığı paylaşımda, "Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar…" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP seçimleri ilk parti olarak tamamladı. ANKA ve AA'nın resmi olmayan sonuçlarına göre İmamoğlu, İstanbul'da seçimleri önde kapattı. İktidar partisi AK Parti'nin oylarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ekonomist Özgür Demirtaş, gündeme dair yaptığı paylaşımda, "Zamanında yediğin hurmalar, gelir seçimde tırmalar…" ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Özgür Demirtaş, seçim sonuçlarına dair yaptığı paylaşımda,

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