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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Buket Aydın'a olay yanıt

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan, Buket Aydın'a olay yanıt
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Sosyal medya hesabından kendisi için "hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" diyen Buket Aydın'a sert bir yanıt veren Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "kredi kartım bana ait" dedi. Buket Aydın da bu yanıta sessiz kalmadı.

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından kendisine göndermede bulunan Buket Aydın'a yanıt verdi.

Aydın, Demirtaş'ın Yunanistan adalarından yaptığı tatil paylaşımlarını alıntılayarak "Hiç Çeşme’ye gitmemiş herhalde…" notuyla paylaştı.

Özgür Demirtaş ise daha önce Aydın'ın gündeme geldiği "patronunun kredi kartını kullandığı " iddiasına gönderme yaparak, "Kredi kartım bana ait" yanıtını verdi.

Demirtaş'ın 'Kredi kartım bana ait' yanıtının ardından Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Şu üsluba yanıtımdır. Okan Bayülgen'in programında bahsettiğin kart veriyorlar konusu; benimle alakalı bir konu değildir. Senelerdir medya patronlarına yalakalık yapan bazı dinozor genel yayın yönetmeni ve yazar erkeklerin bu kartları kullandığından bahsetmiştim. Konuşmamın tamamını izleyen ve biraz beyni olan herkes bunu anlar. Ayrıca kendi kartın ama paraları nerelere yaltaklanarak kazanıyorsun o belirsiz... Zira bu kadar milliyetçiliğin gündem olduğu dönemde sanki Türkiye’de hiç bir şey yokmuş gibi Yunanistan seviciliği yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı. Ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar"

Etiketler buket aydın prof. dr. özgür demirtaş mykonos çeşme parti tatil kredi kartı
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